Essen: Unfallflucht nach Kollision mit Kleinkraftrad - Zeugenaufruf

Am Donnerstagmittag (26. Februar) kam es im Kreuzungsbereich Gerlingstraße/Goldschmidtstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kleinkraftrad von einem Pkw touchiert wurde. Ein 64-jähriger Mann wurde dabei leicht verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.