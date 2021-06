Essen: Unfall zwischen Kleinkraftrad und PKW - Kradfahrer schwer, Autoinsassen leicht verletzt

Gegen 23:45 Uhr kollidierten die beiden Unfallbeteiligten auf der Kreuzung. Während die 22 Jahre alte Fahrerin eines BMW Mini die vorfahrtsberechtigte Rodenseelstraße in Richtung Bochumer Landstraße fuhr, beabsichtigte der Kradfahrer (Essener, deutsch) auf die Rodenseelstraße in Richtung Wattenscheider Straße abzubiegen. Nach dem Zusammenstoß blieb der Kradfahrer schwer verletzt am Boden liegen und wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte von Ersthelfern betreut.

Da der Fahrer des Krads im Verdacht stand, im alkoholisierten Zustand gefahren zu sein, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreuzung gesperrt werden, aufgrund der Uhrzeit hatte dies aber keine großen Auswirkungen auf den Straßenverkehr. (ChWi)

