Essen: Unfall mit tödlichen Folgen - Gabelstaplerfahrer überfährt 32 Jahre alten Essener - dritter Verkehrstoter

Essen (ots) - 45326 E.-Altenessen-Süd: Bereits am Freitag, 16. Juli, kam es auf dem Gelände einer Firma an der Stauderstraße, Ecke Rahmstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Gabelstaplerfahrer und einem Kunden. Mit lebensgefährlichen Verletzungen transportierten Rettungskräfte den Essener (31) in ein Krankenhaus, in dem er zwei Tage später verstarb.