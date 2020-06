Essen: Unfall auf der Fahrradtrasse endet mit schwer verletzter Fußgängerin (93) - Die Polizei bittet um gegenseitige

Essen (ots) - 45133 E.-Stadtwald: Am Samstagmittag (30. Mai) kam es zwischen einem 58-jährigen Rennradfahrer und der 93 Jahre alten Fußgängerin auf der Trasse an der Wittekindstraße/ Wittenbergstraße zu einem heftigen Zusammenstoß. Gegen 11.30 Uhr fuhr der Rennradfahrer in einer Gruppe auf der Fahrradtrasse in Richtung Rüttenscheid auf. Beim Auffahren nahm er die Fußgängerin zu spät war, versuchte noch auszuweichen, prallte dann aber mit seinem Fahrrad gegen die Schulter der 93-Jährigen. Beide stürzten zu Boden. Der Rennradfahrer erlitt mehrere Schürfverletzungen, die Fußgängerin verletzte sich durch den Sturz schwer. Ein Rettungswagen behandelte die 93-Jährige zunächst vor Ort und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet um gegenseitige Rücksichtnahme! Vor allem bei schönem Wetter sind die Fahrradtrassen voll. Oftmals kommt es an der einen oder anderen Stelle zu gefährlichen Situationen zwischen Fahrradfahrern, Spaziergängern, Joggern oder anderen Sportlern. Bitte nehmen Sie Rücksicht aufeinander. Jeder hat das Recht sich - in seinem Tempo - auf der Fahrradtrasse aufzuhalten. Wenn nötig, dann müssen Verkehrsteilnehmer einen Moment anhalten oder ausweichen, um einen anderen vorbeifahren oder überholen zu lassen. Im besten Fall kommt es dann erst gar nicht zu brenzligen Situationen, geschweige denn zu Unfällen oder Verletzungen. /JH