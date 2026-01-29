Essen: Unbekanntes Pärchen stiehlt Luxus-Handtasche aus Auslage - Fotofahndung

45131 E.-Rüttenscheid: Am 22. August des vergangenen Jahres stahlen zwei Unbekannte aus der Auslage eines Geschäftes an der Rüttenscheider Straße eine Luxus-Handtasche.
Der Mann und die Frau betraten gegen 14:10 Uhr den Laden. Nach einigen Minuten versteckte der Unbekannte die Handtasche hinter seinem Rücken, dabei schirmte ihn seine Komplizin mit einem Kleidungsstück ab. Anschließend verließen beide mitsamt der Tasche das Geschäft, ohne zu bezahlen. Die Tat wurde von der Videoüberwachung des Ladens aufgezeichnet. Bilder und eine Beschreibung der Unbekannten finden Sie in unserem Fahndungsportal:
https://polizei.nrw/fahndung/193274
Wer kennt die Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf ihren Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC
