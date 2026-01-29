Essen: Unbekanntes Pärchen stiehlt Luxus-Handtasche aus Auslage - Fotofahndung

Der Mann und die Frau betraten gegen 14:10 Uhr den Laden. Nach einigen Minuten versteckte der Unbekannte die Handtasche hinter seinem Rücken, dabei schirmte ihn seine Komplizin mit einem Kleidungsstück ab. Anschließend verließen beide mitsamt der Tasche das Geschäft, ohne zu bezahlen. Die Tat wurde von der Videoüberwachung des Ladens aufgezeichnet. Bilder und eine Beschreibung der Unbekannten finden Sie in unserem Fahndungsportal: