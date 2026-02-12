Essen: Unbekanntes Damenquartett stiehlt Waren aus Drogeriemarkt - Fotofahndung

Gegen 15:15 Uhr betraten die Frauen das Geschäft, schauten sich um und gingen augenscheinlich gezielt zu den Haarpflegeprodukten. Anschließend verstauten sie die Waren in mitgebrachten Tüten, bis diese voll waren. Um den Diebstahl offenbar zu verschleiern, lenkten zwei der Frauen den Kassierer ab, während die beiden anderen mit den gefüllten Tüten das Geschäft verließen. Kurz darauf entfernten sich auch die beiden übrigen Frauen aus der Drogerie in unbekannte Richtung.