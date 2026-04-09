Essen: Unbekannter zeigt "Hitlergruß" in Drogeriemarkt - Fotofahndung

Dem Filialleiter des Geschäfts fiel der Mann anhand der Videoaufzeichnungen auf. Darüber konnte er beobachten, wie der Unbekannte an der Kasse des Geschäfts stand und der Kas-siererin gegenüber zweimal durch Anheben und Durchstrecken von rechtem Arm und rechter Hand den "Hitlergruß" zeigte. Zeitgleich positionierte er den linken Zeige- und Mittelfinger un-terhalb der Nase.