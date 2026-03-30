Essen: Unbekannter wirft Tisch und trifft 21-Jährigen am Kopf - Fotofahndung

Gegen 2:30 Uhr war der unbekannte Tatverdächtige mit drei weiteren Männern auf der Rüttenscheider Straße unterwegs. An einem Restaurant auf Höhe des Christinenparks trafen diese auf zwei junge Frauen, die sich dort zusammen mit dem Bottroper aufhielten. Nach einer verbalen Auseinandersetzung, nahm der Unbekannte Stühle des Restaurants und warf sie in die Richtung einer der beiden Frauen. Als er daraufhin einen kleinen Tisch warf, traf er den damals 21-Jährigen am Hinterkopf und verletzte ihn leicht.