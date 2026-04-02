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Essen: Unbekannter wirft Tisch und trifft 21-Jährigen am Kopf - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung
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Essen: Unbekannter wirft Tisch und trifft 21-Jährigen am Kopf - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Donnerstag, 02.04.2026 09:54

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45131 E.-Rüttenscheid: Am 29. Mai letzten Jahres warf ein unbekannter Mann nach einem Streit einen Tisch an den Kopf eines damals 21-jährigen Bottropers. Dieser wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

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Hier gelangen Sie zu unserer Ursprungsmeldung: https://essen.polizei.nrw/presse/unbekannter-wirft-tisch-und-trifft-21-jaehrigen-am-kopf-fotofahndung

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Unter dem Eindruck dieser Veröffentlichungen, entschied sich der 19-jährige Essener (deutsche Staatsangehörigkeit) noch am Montag dazu, sich persönlich bei der Polizei zu melden.

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Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen. Wir bitten Sie, die entsprechenden Fotos und Videos zu löschen bzw. unkenntlich zu machen und nicht weiter zu verbreiten. /RB

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Rückfragen bitte an:

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Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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