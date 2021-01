Essen: Unbekannter wirft Gegenstand von Brücke auf die A40 - Zeugensuche

Essen (ots) - 45145 E-Frohnhausen: Montagabend (18. Januar, gegen 17:30 Uhr) befuhr eine 42-jährige Hernerin die A40 in Fahrtrichtung Duisburg. In Höhe der Autobahnbrücke Hausackerstraße / Leipziger Straße in Essen-Frohnhausen, nahm sie plötzlich einen lauten Knall wahr. Einen kurzen Augenblick später zersplitterte ihr gesamtes Glasschiebedach und wies ein Loch auf.