Essen: Unbekannter will Handtasche rauben - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 451278 E.-Südviertel: Ein Unbekannter hat am Mittwoch, 18. Dezember, an der Ecke Kronprinzenstraße/Ruhrallee versucht, einer Frau die Handtasche zu stehlen. Gegen 21 Uhr lief die 48-Jährige stadtauswärts, als sich der Räuber von hinten näherte und nach ihrer Handtasche griff. Die Essenerin hielt die Tasche fest und fiel zu Boden, als der Täter an der Tasche zog. Dabei verletzte sie sich leicht. Als die 48-Jährige um Hilfe rief, floh der Räuber ohne Beute über die Ruhrallee in Richtung Kronprinzenstraße. Der Mann ist etwa 25 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß und schlank. Er trug Jeans, eine graue Jacke und eine dunkle Wollmütze mit einem hellen Streifen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können oder den Raub beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden. /bw