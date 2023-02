Essen: Unbekannter will falsche 100-US-Dollar-Note "wechseln" - FOTOFAHNDUNG

45127 E.-Stadtkern: Am 19. Dezember vergangenen Jahres versuchte ein Unbekannter eine gefälschte 100-US-Dollar-Note in einer Bank am Hauptbahnhof zu wechseln. Als die Kassiererin die Fälschung bemerkte und den Unbekannten daraufhin ansprach, flüchtete dieser aus der Bank. Während seines Aufenthaltes in der Bank konnte der Unbekannte gefilmt werden.

Die Fotos können unter folgendem Link abgerufen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/98734

Hinweise zum Unbekannten und/oder seinem Aufenthaltsort werden vom zuständigen KK 23 unter der Telefonnummer 0201/829-0 erbeten./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell