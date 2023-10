Essen: Unbekannter Warenkreditbetrüger gesucht - FOTOFAHNDUNG

45307 E.-Kray: Unbekannte haben unter falschem Namen Ware in einem vierstelligen Bereich bestellt und diese am 9. Mai dieses Jahres in einem Paketshop an der Krayer Straße abgeholt. Die Polizei fahndet nun mit Bildern nach einem Tatverdächtigen.

Die Betrüger hatten im Namen eines Mannes aus Worms zwei Mobilfunkverträge inklusive Smartphone abgeschlossen. Als Lieferadresse hatten sie Essen angegeben. Am 9. Mai, gegen 12 Uhr holte ein Unbekannter die Ware in einem Paketshop an der Krayer Straße ab, dabei wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt. Fotos von ihm finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/117630

Das Kriminalkommissariat 22 ermittelt wegen Warenkreditbetruges und fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise gehen bitte unter der 0201/829-0 an die Polizei Essen./SyC

