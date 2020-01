Essen: Unbekannter versucht Tankstelle auszurauben - 1. Folgemeldung - Öffentlichkeitsfahndung

Essen (ots) - 45141 E.-Stoppenberg: Am Sonntagabend, 19. Januar, versuchte ein Unbekannter eine Tankstelle an der Gelsenkirchener Straße zu überfallen. Mit den Händen in den Taschen seiner Jacke forderte er die Mitarbeiterin der Tankstelle auf, Geld herauszugeben. Die Mitarbeiterin ließ sich davon aber nicht beeindrucken und der Unbekannte ergriff die Flucht. Unsere ursprüngliche Pressemeldung lesen Sie hier: