Essen: Unbekannter versucht mit gestohlener Debitkarte Geld abzuheben - Fotofahndung

Am 6. Dezember 2022 entwendete ein Unbekannter einer 83-jährigen Essenerin beim Einkaufen an der Kasse ihre Geldbörse aus ihrer Jackentasche. Anschließend versuchte er mit der gestohlenen Debitkarte an einem Geldautomaten in der Witteringstraße Bargeld abzuheben. Da er drei Mal die falsche PIN eingab, blieb es bei dem Versuch.

Der Tatverdächtige wurde in der Bank videografiert. Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/109928

Wenn Sie Angaben zu der gesuchten Person machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

