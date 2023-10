Essen: Unbekannter versucht in Restaurant einzubrechen - Fotofahndung

45257 E.-Kupferdreh:

Am 23. Mai dieses Jahres versuchte ein Unbekannter in eine Gaststätte am Hardenbergufer einzubrechen. Nun sucht die Polizei mit Fotos nach dem Tatverdächtigen.

Am Morgen sah die Besitzerin auf den Videoaufzeichnungen der Überwachungskameras, dass gegen 2:15 Uhr ein Unbekannter versucht hatte, in das Restaurant einzubrechen, indem er die Rollläden hochdrückte und versuchte, die Eingangstür zu öffnen. Dies gelang ihm nicht und er flüchtete.

Mit den Fotos der Überwachungskamera sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen. Diese finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/117129

Wenn Sie Hinweise zu der abgebildeten Person geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

