Essen: Unbekannter versucht Geld aus Supermarktkasse zu rauben - Fotofahndung

45143 E.-Altendorf: Am 20. September vergangenen Jahres versuchte ein Unbekannter, Geld aus der Kasse eines Supermarktes an der Altendorfer Straße zu rauben. Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach ihm.
Der Unbekannte legte gegen 21 Uhr eine Getränkedose und einen 5 Euro-Schein auf das Kassenband im Supermarkt. Als die Kassiererin die Kasse zum Wechseln öffnete, sprühte der Unbekannte ihr Reizgas ins Gesicht. Da die Kassiererin geistesgegenwärtig schnell die Kasse zuschlug, flüchtete der Täter ohne jegliche Beute. Während seiner Tat, wurde der Mann von der Videoüberwachung aufgezeichnet. Mit diesen Bildern sucht die Polizei nun nach ihm:
https://polizei.nrw/fahndung/196229
Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder seinen Aufenthaltsort? Hinweise erbittet die Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de./SyC
