Essen: Unbekannter versucht Geld aus Supermarktkasse zu rauben - Fotofahndung

Der Unbekannte legte gegen 21 Uhr eine Getränkedose und einen 5 Euro-Schein auf das Kassenband im Supermarkt. Als die Kassiererin die Kasse zum Wechseln öffnete, sprühte der Unbekannte ihr Reizgas ins Gesicht. Da die Kassiererin geistesgegenwärtig schnell die Kasse zuschlug, flüchtete der Täter ohne jegliche Beute. Während seiner Tat, wurde der Mann von der Videoüberwachung aufgezeichnet. Mit diesen Bildern sucht die Polizei nun nach ihm: