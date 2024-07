Essen: Unbekannter versucht Falschgeld in Umlauf zu bringen - Fotofahndung

45327 E.-Katernberg: Am 04. Juni versuchte ein unbekannter Mann gegen 18:30 Uhr an einem Kiosk in Katernberg mehrere Getränke mit einem falschen 50-Euro-Schein zu bezahlen. Als der Unbekannte von dem Kioskbesitzer auf die Fälschung angesprochen wurde, versuchte sich dieser zunächst herauszureden und flüchtete anschließend, bevor die Polizei eintraf.

Der Tatverdächtige wurde bei dem Versuch das Falschgeld in Umlauf zu bringen gefilmt. Der Polizei liegen somit Lichtbilder der Überwachungskamera vor, welche zur Öffentlichkeitsfahndung ausgeschrieben sind. Diese finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/139563

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu der Identität des Tatverdächtigen oder seinem Aufenthaltsort geben können, sich bei der Polizei Essen unter 0201/829-0 zu melden./Fee

