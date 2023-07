Essen: Unbekannter versprüht in Straßenbahn vermutlich Reizgas - Fotofahndung

45130 E.-Rüttenscheid: Am 4. April dieses Jahres versprühte ein Unbekannter in einer Straßenbahn der Linie 106 (in Richtung HBF) vermutlich Reizgas und verletzte dadurch zwei Menschen.

Der Unbekannte wollte an der Haltestelle Rüttenscheider Stern aussteigen und geriet offenbar in Streit mit einsteigenden Fahrgästen, die ihm seiner Meinung nach den Weg versperrten. Nach einem verbalen Wortgefecht versprühte der Unbekannte vermutlich Reizgas in Richtung anderer Fahrgäste, welche dadurch verletzt wurden.

Zwei Fahrgäste erstatteten kurz nach dem Vorfall Anzeige bei der Polizei.

Während seines Aufenthaltes in der Straßenbahn wurde der Unbekannte gefilmt. Fotos des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/110392

Das ermittelnde KK 34 fragt: Wer kennt den Unbekannten und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise melden Sie der Polizei Essen bitte unter der 0201/829-0./SyC

