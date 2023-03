Essen: Unbekannter verspeist Lebensmittel und stiehlt Parfums in Drogeriemarkt - FOTOFAHNDUNG

45127 E.-Stadtkern: Am 1. November vergangenen Jahres (gegen 17:10 Uhr) hat ein Unbekannter in einem Drogeriemarkt am Willy-Brandt-Platz zunächst Lebensmittel aus ihrer Verpackung geholt und diese verspeist. Anschließend stahl er mehrere Parfüms.

Während der Tat wurde der Unbekannte von einer Videokamera aufgezeichnet. Fotos des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/100885

Das ermittelnde KK 34 fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise zu seinem Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 erbeten./SyC

