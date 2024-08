Essen: Unbekannter verletzt Polizisten bei AfD-Gegendemo schwer - Ermittler berichten live bei "Aktenzeichen XY"

45131 E.-Rüttenscheid: Am 29. Juni fand der Bundesparteitag der AfD in der Grugahalle in Essen statt.

Bei den Gegenprotesten attackierten Demonstranten mehrere Polizisten der Bereitschaftspolizei und traten brutal auf die teilweise am Boden liegenden Beamten ein. Ein Polizist erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, zahlreiche weitere wurden leicht verletzt. Die unbekannten Angreifer flüchteten unerkannt in der Menschenmenge.

Mithilfe von Videoaufnahmen konnte ein Haupttäter ausgemacht werden. Mit den Fotos des Tatverdächtigen suchte die Kriminalpolizei nach Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Angreifers geben können. Hier finden Sie die Fotofahndung vom 30. Juni: https://polizei.nrw/fahndung/139515

Da bisher keine Hinweise zur Identifizierung des Täters führten, starten die Ermittler am 21. August in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" einen erneuten Aufruf. Ab 20:15 Uhr wird EKHK Ulrich Bauerdiek den Fall live bei Moderator Rudi Cerne im Studio vorstellen.

"Der brutale Angriff auf unseren Kollegen hat uns sehr getroffen. Wir hoffen, dass wir durch die bundesweite Ausstrahlung entscheidende Hinweise erhalten, um den Tatverdächtigen zu identifizieren", so EKHK Bauerdiek.

Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der Telefonnummer 0201/829 829-0 entgegen. Das Hinweistelefon wird zu Beginn der Sendung geschaltet und ist den gesamten Abend besetzt./hey

