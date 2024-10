Essen: Unbekannter verletzt 7-Jährigen bei Verkehrsunfall und flüchtet - Zeugen gesucht

45147 E.-Holsterhausen: Am vergangenen Montag (14. Oktober) kam es gegen 10:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Der Pkw-Fahrer flüchtete vom Unfallort. Der 7-jährige Radfahrer verletzte sich leicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 7-Jährige fuhr über den Bürgersteig der Rubensstraße in Richtung Holsterhausen. Mit zwei weiteren Kindern fuhr er von dem Gehweg der Rubensstraße auf die Böcklinstraße. Der 7-Jährige kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem Pkw und stürzte zu Boden. Die Insassen des Pkw stiegen aus und fragten den Jungen, ob er sich verletzt habe oder einen Rettungswagen benötige. Als der 7-Jährige dies verneinte, stiegen die Personen wieder in den Pkw und fuhren in Richtung Hobeisenstraße. Anschließend fuhr der Junge nach Hause und rief von dort seine Mutter an, die daraufhin die Polizei in Kenntnis setzte.

Eine männliche Person aus dem Pkw soll dunkel gekleidet gewesen sein und habe einen südländischen Phänotyp. Der Mann soll einen längeren, dunklen Bart getragen haben. Der 7-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung musste den Jungen vor Ort ambulant behandeln.

Der Fahrer flüchtete mutmaßlich mit einem weißen Pkw von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, Hinweise zu dem Unbekannten oder dem Pkw geben können. Bitte nehmen Sie für Hinweise per Mail über hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 Kontakt zum Verkehrskommissariat 1 auf./ ViV

