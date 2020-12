Essen: Unbekannter verkauft gefälschte Armbanduhr - Öffentlichkeitsfahndung

Essen (ots) - 45130 E-Rüttenscheid: Am 29. Januar diesen Jahres traf sich ein 57-jähriger Mann aus Hamminkeln mit einem unbekannten Mann in einem Café in Essen-Rüttenscheid. Der Unbekannte hatte zuvor eine Armbanduhr der Marke TUDOR in einem Verkaufsportal inseriert, für die sich der 57-Jährige interessierte. Der Mann aus Hamminkeln kaufte die Uhr für mehrere Tausend Euro und musste letztlich feststellen, dass es sich bei ihr um ein wertloses Plagiat handelt.