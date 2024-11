Essen: Unbekannter unterschlägt Geld aus Bankautomat - Fotofahndung

45138 E.-Südostviertel: Ein unbekannter Mann hat am 14. August dieses Jahres, Geld, das in einem Bankautomaten an der Steeler Straße zurückgelassen worden war, unterschlagen.

Ein 40-jähriger Essener hatte kurz zuvor Geld abheben wollen. Da die Auszahlung etwas länger dauerte, dachte er, der Vorgang sei abgebrochen worden und entfernte sich von dem Geldautomaten. Anschließend kam der unbekannte Tatverdächtige zu dem Geldautomaten, nahm das zwischenzeitlich ausgegebene Geld an sich und verließ die Bank. Dabei wurde er von einer Videokamera aufgezeichnet. Fotos des Tatverdächtigen finden Sie auf unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/151799

Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder weiß, wo er sich aufhält? Hinweise geben Sie der Polizei Essen bitte unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de ./SyC

