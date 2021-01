Essen: Unbekannter überrumpelt Seniorin an Wohnungstür - Polizei bittet um Hinweise

Gegen 10:50 Uhr schellte ein Mann bei einer älteren Dame auf der Martin-Vollmar-Straße an. Als die 82-jährige Rentnerin die Tür öffnete, stieß dieser sie mit Gewalt in ihre Wohnung. Danach begab er sich direkt auf Beutesuche. Mit Bargeld flüchtete der Eindringling in unbekannte Richtung.

Der Flüchtige soll zirka 1,65 bis 1,7 Meter groß und zwischen 30 und 35 Jahren alt sein. Vermutlich handelte es sich um einen Südosteuropäer. Er hat eine athletische Statur, dunkle Haare, einen Dreitagebart sowie einen dunklen Teint. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke mit goldenen Streifen und dunklen Schuhen. Eventuell trug er eine dunkle Mütze.

Hinweise zu dem mutmaßlichen Kriminellen und/oder den Geschehnissen nimmt die Kripo Essen unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. / MUe.

