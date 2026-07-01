Essen: Unbekannter überholt Linienbus - Fahrgast stürzt nach Gefahrenbremsung - Zeugen gesucht

Gegen 8:20 Uhr bog der Linienbus an der Kreuzung von der Leimgardtstraße auf die Stolbergstraße ab, als rechts neben ihm ein unbekannter Pkw einscherte und ihn im Verlauf der Kurve eng überholte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 56-Jährige den Bus stark ab. Durch die Bremsung fiel eine 23-jährige Essenerin aus dem Sitz und wurde leicht verletzt.