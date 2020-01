Essen: Unbekannter überfällt Spielhalle am Krayer Markt - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45307 E.-Kray: Ein Unbekannter hat am Donnerstag, 23. Januar, eine Spielhalle am Krayer Markt überfallen. Gegen 21 Uhr betrat der junge Mann die Spielhalle. Als er von einer 32-jährigen Mitarbeiterin nach seinem Ausweis gefragt wurde, drehte sich der Unbekannte kurz um, holte eine schwarze Pistole aus seiner Jacke und ging hinter den Tresen, an dem die Mitarbeiterin stand. Hier bedrohte er sie mit der Pistole und forderte die 32-Jährige auf, die Kasse zu öffnen und das Geld herauszugeben. Eine 34-jährige Zeugin verließ daraufhin die Spielhalle und lief in ein nahe gelegenes Lokal um dort die Polizei zu alarmieren. Die Angestellte der Spielhalle kam währenddessen der Aufforderung des Täters nach und packte Bargeld aus der Kasse in einen vom Täter mitgebrachten gelben Jutebeutel. Anschließend floh der junge Mann in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Der Tatverdächtige ist etwa 17 bis 18 Jahre alt, zirka 1,60 bis 1,70 Meter groß und dünn. Er trug bei der Tat eine schwarze Winterjacke, eine schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe und schwarze Handschuhe. Außerdem hatte er ein schwarzes Cappy auf. Er sprach nur gebrochen Deutsch. Seine Beute trug er in einem gelben Jutebeutel davon. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden. Vor allen zwei weitere Kunden, die sich zur Tatzeit in der Spielhalle befanden, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. /bw