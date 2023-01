Essen: Unbekannter überfällt Drogeriemarkt auf der Rüttenscheider Straße - Zeugen gesucht

45130 E.-Rüttenscheid:

Am Mittwochabend (4. Januar) gegen 18:15 Uhr betrat ein Unbekannter die Filiale einer Drogeriekette auf der Rüttenscheider Straße (nahe Martinstraße) und forderte die Mitarbeiterin an der Kasse unter Vorhalt eines Messers auf, die Kasse zu öffnen. Zunächst verneinte die Kassiererin dies. Erst als ihre Kollegin hinzu kam und ihr sagte, sie solle seiner Forderung nachkommen, öffnete sie die Kasse. Der Unbekannte griff das Bargeld und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Alle Mitarbeiter und Kunden blieben unverletzt. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Nun sucht die Polizei dringend Zeugen, die Angaben zum Tatverdächtigen machen können. Zeugen konnten den Mann wie folgt beschreiben:

- Ca. 25-30 Jahre alt - Ca. 1,75 -1,85 m groß - Er trug eine dunkle Kappe, eine hellblaue medizinische Maske, einen khakifarbenen Kapuzenpullover, eine graue Regenjacke mit einem weißen Strich auf dem Rücken, eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen außen und schwarze Schuhe

Wenn Sie Hinweise zu der gesuchten Person und/oder dem Tathergang machen können, melden Sie sich bitte umgehend bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

