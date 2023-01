Essen: Unbekannter überfällt Drogeriemarkt auf der Rüttenscheider Straße - Zeugen gesucht - 1. Folgemeldung

45130 E.-Rüttenscheid: Nach einem Raub auf einen Drogeriemarkt am Mittwoch (4. Januar), sucht die Polizei mit Fotos nach dem Tatverdächtigen. Gegen 18:15 Uhr betrat der Unbekannte die Filiale einer Drogeriekette auf der Rüttenscheider Straße und forderte die Mitarbeiterin an der Kasse unter Vorhalt eines Messers auf, die Kasse zu öffnen. Zunächst kam die Mitarbeiterin der Aufforderung nicht nach und es kam zu einem Kampf mit dem Täter. Nachdem eine Kollegin ihr riet, der Forderung nachzukommen, gab die Kassiererin den Widerstand auf und ließ den Räuber die Kasse gewaltsam öffnen. Er entnahm Bargeld und floh anschließend aus dem Geschäft und mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Richtung Essen Porscheplatz. Unsere ursprüngliche Pressemeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/unbekannter-ueberfaellt-drogeriemarkt-auf-der-ruettenscheider-strasse Mit Fotos von Überwachungskameras sucht die Polizei nun nach dem mutmaßlichen Räuber. Die Fotos können hier abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/95541 Zeugen, die Hinweise auf den abgebildeten Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 zu melden. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell