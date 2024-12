Essen: Unbekannter überfällt Discounter - Zeugen gesucht

45139 E.-Frillendorf:

Am Freitagabend (13. Dezember) überfiel ein Unbekannter einen Discounter an der Hubertstraße. Anschließend flüchtete er mit der Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 18:20 Uhr betrat der Unbekannte die Filiale des Discounters an der Hubertstraße / Ecke Brandhövel. Laut Zeugenaussagen stellte er sich an der Kasse an und legte eine Packung Zigaretten auf das Band. Als er an der Reihe war, zog er ein Messer, bedrohte den Kassierer und forderte auf Englisch das Bargeld aus der Kasse. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit der Beute in unbekannte Richtung.

Laut Zeugenaussagen wurde der Tatverdächtige wie folgt beschrieben:

- Männlich - Ca. 20-35 Jahre alt - Ca. 1,70 m groß - Schlanke Statur - Kurze, helle Haare - Dunkler Hauttyp - Arabisches Erscheinungsbild - Bekleidet mit einem Kapuzenpullover

Wenn Sie Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

