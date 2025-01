Essen: Unbekannter Taxifahrer fährt 14-Jährige an und flüchtet vom Unfallort - Zeugen gesucht

45144 E.-Frohnhausen: Am Freitagnachmittag (24. Januar) fuhr ein unbekannter Taxifahrer an der Straße Am Westbahnhof eine 14-Jährige an und verletzte sie dabei. Die Polizei sucht nun nach dem Taxifahrer.

Die Jugendliche überquerte gegen 16:30 Uhr die Straße Am Westbahnhof, als ein Taxifahrer, der in Richtung Innenstadt fuhr, sie erfasste. Der Taxifahrer, der mit einem weiblichen Fahrgast unterwegs war, blieb zunächst stehen und fragte, ob alles in Ordnung sei. Anschließend fuhr er weiter. Aufgrund von Schmerzen wurde die Jugendliche später im Krankenhaus behandelt.

Der Taxifahrer soll 30 bis 35 Jahre alt sein. Er hatte braune längere Haare, die zum Zopf gebunden waren und einen leichten Bart. Die Polizei sucht nun nach dem Taxifahrer, bzw. Zeugen, wie z.B. dem weiblichen Fahrgast.

Diese werden gebeten, sich unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden./SyC

