Essen: Unbekannter Täter raubt Seniorin in ihrer Wohnung aus - Zeugen gesucht

45147 E.-Holsterhausen: Am Dienstagnachmittag (14. November) raubte ein Unbekannter unter Vorhalt eines Messers Bargeld und Schmuck von einer 88-jährigen Seniorin in ihrer Wohnung an der Rubensstraße. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Gegen 16:15 Uhr klingelte ein unbekannter Mann bei der 88-Jährigen und fragte sie, ob er Zucker und Kaffeefilter haben könne. Als die ältere Dame der Bitte nachkommen wollte, stieß der Täter sie am Rücken in ihre Wohnung, bedrohte sie mit einem Messer und forderte Bargeld. Die Seniorin kam der Aufforderung nicht nach, woraufhin sich der Unbekannte eine vierstellige Bargeldsumme und Goldschmuck aus der Wohnung nahm. Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Der Täter soll zwischen 27 bis 29 Jahre alt und 170 bis 180 cm groß sein. Er habe ein europäisches Erscheinungsbild, dunkle Haare, einen dunklen Bart. Bei der Tat soll er schwarze Kleidung und einen Rucksack getragen haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wenn Sie im Bereich der Rubensstraße gegen 16:15 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Täter machen können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201-829/0 bei dem Kriminalkommissariat 13 der Polizei Essen./Hey

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell