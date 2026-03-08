Essen: Unbekannter stiehlt Werkzeug aus Elektrowerkstatt - Fotofahndung

Gegen 7:40 Uhr betrat der Tatverdächtige eine angrenzende Tiefgarage und verschaffte sich anschließend auf ungeklärte Weise Zugang zu der Elektrowerkstatt. Dort brach er einen Schrank auf und stahl eine Bohrmaschine sowie einen Akkuschrauber. Daraufhin flüchtete er mit der Beute in unbekannte Richtung.