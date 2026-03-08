Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Essen: Unbekannter stiehlt Werkzeug aus Elektrowerkstatt - Fotofahndung
Teilen:

Essen: Unbekannter stiehlt Werkzeug aus Elektrowerkstatt - Fotofahndung

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Sonntag, 08.03.2026 11:11

Anzeige

45128 E.-Südviertel: Am 5. April vergangenen Jahres verschaffte sich ein unbekannter Mann Zutritt zu einer Elektrowerkstatt an der Friedrichstraße und entwendete dort Werkzeug. Die Polizei sucht mit Fotos nach dem Unbekannten.

Anzeige

Gegen 7:40 Uhr betrat der Tatverdächtige eine angrenzende Tiefgarage und verschaffte sich anschließend auf ungeklärte Weise Zugang zu der Elektrowerkstatt. Dort brach er einen Schrank auf und stahl eine Bohrmaschine sowie einen Akkuschrauber. Daraufhin flüchtete er mit der Beute in unbekannte Richtung.

Anzeige

Der Unbekannte wurden von einer Videoüberwachung gefilmt. Mit Bildern sucht das Kriminalkommissariat 41 nach dem Tatverdächtigen. Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/196964

Anzeige

Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB

Anzeige

Rückfragen bitte an:

Anzeige

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

Anzeige

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Anzeige

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Anzeige
Anzeige
Anzeige