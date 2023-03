Essen: Unbekannter stiehlt Smartphone aus Backwarenfiliale - Fotofahndung

45145 E.-Frohnhausen: Am 6. Dezember 2022 gegen 11:45 Uhr entwendete ein unbekannter Mann ein Smartphone (Xiaomi Redmi 8 in schwarz) aus einer Backwarenfiliale auf der Krefelder Straße. Nachdem ein 61-jähriger Essener sein Smartphone auf einem Thekenbereich ablegte und dort kurz vergaß, stahl der Unbekannte das abgelegte Telefon und verließ anschließend die Filiale in unbekannte Richtung.

Der Unbekannte wurde bei der Tat von einer Videoüberwachung gefilmt. Mit Bildern sucht das Kriminalkommissariat 34 nun nach dem Tatverdächtigen.

Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/101439

Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden./RB

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell