Essen: Unbekannter stiehlt Seniorin Geldbörse, anschließend wird Geld vom Konto abgehoben - Fotofahndung

45144 E.-Frohnhausen: Am 20. Dezember 2021 (circa gegen 12:00 Uhr) stahl ein Unbekannter in einem Supermarkt an der Frohnhauser Straße das Portemonnaie einer 83-Jährigen aus ihrer Handtasche, anschließend wurde mit der EC-Karte der Seniorin mehrfach Geld von ihrem Konto abgehoben.

Während seines Aufenthaltes im Supermarkt wurde der Unbekannte gefilmt. Mit einem Bild, welches unter folgendem Link bereitsteht, fahndet die Polizei nach dem Tatverdächtigen.

https://polizei.nrw/fahndung/73848

Wer kann Angaben zum abgebildeten Tatverdächtigen machen? Hinweise erbittet das KK 34 unter der 0201/829-0./SyC

