Essen: Unbekannter stiehlt Schmuck und schlägt Mitarbeiterin - Fotofahndung

45127 E.-Stadtkern: Am 5. Dezember gegen 17 Uhr betraten drei Männer ein Ladengeschäft auf der Limbecker Straße. Einer der Unbekannten entnahm aus einer Auslage ein Armband sowie eine Kette und wollte das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Eine 43-jährige Mitarbeiterin versuchte den unbekannten Tatverdächtigen daran zu hindern und festzuhalten. Daraufhin schubste er die Frau und schlug mehrfach mit der Faust in ihr Gesicht, während sie am Boden lag. Aufgrund der Schläge wurde die 43-Jährige verletzt. Der Unbekannte flüchtete samt Beute in unbekannte Richtung.

Der tatverdächtige Mann konnte bei der Tat fotografiert werden. Mit einem Bild sucht das Kriminalkommissariat 34 nun nach dem Tatverdächtigen.

Das Foto können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/97868

Das KK34 ermittelt aufgrund räuberischen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /RB

