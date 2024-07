Essen: Unbekannter stiehlt Parfum aus Drogerie - Fotofahndung

45127 E.-Stadtkern: Am 30. Januar vergangenen Jahres (gegen 14:00 Uhr) stahl ein Unbekannter in einer Drogerie am Porscheplatz Parfum. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt. Mit den entstandenen Aufnahmen sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen:

https://polizei.nrw/fahndung/140046

Wer kennt den Unbekannten und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise geben Sie der Polizei Essen bitte unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de ./SyC

