Essen: Unbekannter stiehlt Parfüms - Fotofahndung

Gegen 10 Uhr betrat der Unbekannte die Drogerie am Limbecker Platz und begab sich zielstrebig in die Parfümabteilung. Dort nahm er mehrere Parfüms aus den Regalen, steckte sie in seine Jackentasche und verließ anschließend das Geschäft, ohne die Waren zu bezahlen. Die Tat wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.