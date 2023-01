Essen: Unbekannter stiehlt Parfüm und flieht - FOTOFAHNDUNG

45127 E.-Stadtkern: Mit Fotos aus Überwachungskameras sucht die Polizei nach einem mutmaßlichen Ladendieb. Der Unbekannte wird verdächtig, am 2. Oktober vergangenen Jahres, gegen 18:20 Uhr, Parfüm aus einer Drogerie am Willi-Brandt-Platz gestohlen zu haben. Durch den Diebstahl wurde zwar ein Alarm ausgelöst, der Täter konnte jedoch trotzdem in Richtung U-Bahn flüchten. Die Fotos der Überwachungskamera können unter folgendem Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/96701 Zeugen, die Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 34 zu melden. /bw

