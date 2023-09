Essen: Unbekannter stiehlt Parfüm in Drogerie am HBF - Fotofahndung

45127 E.-Stadtkern: Am 6. August gegen 14 Uhr stahl ein Unbekannter in einer Drogerie am Hauptbahnhof mehrere Flaschen Parfüm.

Der Tatverdächtige nahm die Parfüm-Flaschen aus der Auslage und steckte sie in seine Jackentasche. Anschließend verließ er die Drogerie, ohne die Ware zu bezahlen.

Bei seiner Tat wurde der Unbekannte videografiert. Ein Foto finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/115988

Das Kriminalkommissariat 34 ermittelt wegen Diebstahls und fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder seinen Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 erbeten./SyC

