Essen: Unbekannter stiehlt Paket aus Lieferwagen - Fotofahndung

Drei Verletzte nach Verkehrsunfall in Mülheim-Saarn

Feuerwehrmeldungen Mülheim an der Ruhr (ots) - Am späten Freitagnachmittag wurde gegen 17.43 Uhr die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Verkehrsunfall im Stadtteil Saarn alarmiert.