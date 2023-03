Essen: Unbekannter stiehlt Lenkrad aus hochwertigem Fahrzeug - Fotofahndung

45127 E.-Westviertel: Am 21. Dezember 2022 um 21:20 Uhr beschädigte ein unbekannter Mann die linke Seitenscheibe eines grauen Mercedes GLC 63 S AMG 4M+ auf dem Vorplatz eines Autohauses an der Altendorfer Straße. Nachdem er das Lenkrad ausgebaut hatte, flüchtete der Täter mit dem Lenkrad in unbekannte Richtung.

Der Unbekannte wurde bei der Tat von einer Videoüberwachung gefilmt. Mit Bildern sucht das Kriminalkommissariat 32 nach dem Tatverdächtigen.

Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/100141

Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden./RB

