Essen: Unbekannter stiehlt Kosmetikartikel - Fotofahndung

Gegen 15 Uhr betrat der Mann die Drogerie in der Katernberger Straße und begab sich zu einem Aufsteller mit Geschenktüten. Er nahm eine Tüte an sich, ging in die Kosmetikabteilung und steckte mehrere Kosmetikartikel hinein. Anschließend verließ er den Laden ohne die Ware zu bezahlen.