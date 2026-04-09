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Essen: Unbekannter stiehlt Kosmetikartikel - Fotofahndung
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Essen: Unbekannter stiehlt Kosmetikartikel - Fotofahndung

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Donnerstag, 09.04.2026 10:00

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45327 E.-Katernberg:

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Am 15. Dezember letzten Jahres entwendete ein bislang Unbekannter mehrere Kosmetikartikel aus einer Drogerie an der Katernberger Straße. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach dem Tatverdächtigen.

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Gegen 15 Uhr betrat der Mann die Drogerie in der Katernberger Straße und begab sich zu einem Aufsteller mit Geschenktüten. Er nahm eine Tüte an sich, ging in die Kosmetikabteilung und steckte mehrere Kosmetikartikel hinein. Anschließend verließ er den Laden ohne die Ware zu bezahlen.

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Der Polizei liegen Bilder des flüchtigen Tatverdächtigen vor, welche zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben sind. Diese finden Sie unter folgendem Link:

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https://polizei.nrw/fahndung/200221

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Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /ruh

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Rückfragen bitte an:

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Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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