Essen: Unbekannter stiehlt Geldbörse und hebt unbefugt Geld ab - Fotofahndung

Am 15. September 2025 (Montag) bot der Unbekannte der Seniorin seine Hilfe an, indem er ihren Rollator ins Wohnhaus in der Busehofstraße tragen wollte. Die 82-jährige Essenerin lehnte dies ab. Dennoch gelang es dem Mann, die Geldbörse der Frau zu entwenden. Im Anschluss hob er Geld mit ihrer EC-Karte ab und bezahlte zudem damit.