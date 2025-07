Essen: Unbekannter stiehlt Drogerieprodukte - Fotofahndung

45127 E.-Stadtkern:

Am 27. Dezember vergangenen Jahres betrat ein Unbekannter einen Drogeriemarkt an der Porschekanzel vor der Rathaus-Galerie. Während er sich im Laden umschaute, nahm er verschiedene Produkte aus den Regalen. In einer ruhigen Ecke steckte er diese dann in seine Sporttasche und verließ den Laden, ohne die Waren zu bezahlen.

Mit einem Foto der Videoüberwachung sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen. Dieses finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/175007

Wenn Sie Hinweise zur abgebildeten Person geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

