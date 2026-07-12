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Essen: Unbekannter stiehlt diverse Lebensmittel und Haushaltsartikel - Fotofahndung
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Essen: Unbekannter stiehlt diverse Lebensmittel und Haushaltsartikel - Fotofahndung

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Sonntag, 12.07.2026 10:48

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45138 E.-Huttrop: Am 27. März vergangenen Jahres stahl ein Unbekannter diverse Lebensmittel aus einem Discounter an der Steeler Straße. Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach ihm.

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Der Unbekannte betrat gegen 15:00 Uhr den Discounter an der Steeler Straße. In seinem Einkaufswagen hatte er zwei große Stofftaschen, die er mit Ware befüllte. Anschließend verließ er den Laden durch den Eingangsbereich, ohne zu bezahlen.

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Ein Mitarbeiter folgte dem Unbekannten und stellte ihn zur Rede. Gemeinsam liefen sie zurück zum Discounter. Jedoch konnte der Unbekannte kurze Zeit später ohne Beute flüchten.

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Fotos und eine nähere Beschreibung des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

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https://polizei.nrw/fahndung/209489

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Das KK 34 ermittelt wegen Ladendiebstahls und fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

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Rückfragen bitte an:

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Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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