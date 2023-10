Essen: Unbekannter stiehlt 19-Jährigem Geldbörse und hebt Geld von dessen Konto ab - FOTOFAHNDUNG

45276 E.-Steele: Am 4. Oktober vergangenen Jahres stahlen Unbekannte die Geldbörse eines 19-jährigen Esseners. Kurze Zeit später wurde mit seiner Geldkarte mehrfach Geld vom Konto abgehoben. Zudem wurden diverse Einkäufe mit der Karte bezahlt.

Beim Geldabheben in einer Bankfiliale am Kaiser-Otto-Platz wurde ein unbekannter Tatverdächtiger von der Überwachungskamera gefilmt. Fotos des Unbekannten finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/118040

Das KK 34 ermittelt wegen Diebstahls und Computerbetrugs und fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 erbeten./SyC

