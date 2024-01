Essen: Unbekannter sprüht Reizstoff in Gesicht eines 58-Jährigen - Fotofahndung

45127 E.-Stadtkern: Am 10. Juni vergangenen Jahres sprühte ein unbekannter Tatverdächtiger einen Reizstoff in das Gesicht eines 58-jährigen Esseners. Die Polizei sucht mit Fotos nach dem Unbekannten.

Gegen 18:20 Uhr saß der Essener auf einer Bank in der Grünen Mitte (Friedrich-Ebert-Straße), als drei junge Männer auf ihn zukamen und ihn unter einem Vorwand ansprachen. Kurz daraufhin sprühte einer der Jugendlichen einen Reizstoff in sein Gesicht und flüchtete zusammen mit den anderen beiden in Richtung Gladbecker Straße. Der 58-Jähige wurde leicht verletzt und vor Ort durch Kräfte des Rettungsdienstes behandelt.

Der Tatverdächtige wurde als 15-17 Jahre alt beschreiben und habe ein südländisches Erscheinungsbild. Er sei ca. 170 cm groß und habe am rechten Unterarm einen Verband getragen. Der Unbekannte wurde von einer Videoüberwachung gefilmt. Mit Bildern sucht das Kriminalkommissariat 34 nach dem Tatverdächtigen.

Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/125397

Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten mit dem Verband am rechten Unterarm geben können oder verdächtige Feststellungen zur Tatzeit gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /RB

