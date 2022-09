Essen: Unbekannter spricht Kinder an - Polizei geht Hinweisen nach

Essen: 50-Jährige von Unbekanntem in Wohnung beraubt -

Polizeimeldungen Essen (ots) - 45127 E.-Ostviertel:Eine 50-Jährige wurde am Montag, 5. September, in ihrer Wohnung in der Bornstraße von einem Unbekannten beraubt und mit einem Messer verletzt.