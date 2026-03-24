Essen: Unbekannter setzt Wohnungstür in Brand - Zeugenaufruf

Das Kriminalkommissariat 11 der Polizei Essen ermittelt wegen schweren Brandes und sucht Zeugen, insbesondere die beiden bislang unbekannten Personen, die den Mann beobachtet haben und wichtige Hinweise geben könnten. Wer im Bereich der Helbingstraße in Höhe der A40 verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /ruh